Gioiosa Marea – «La Racchia» appuntamento con la tradizione ed il divertimento

Aperte ufficialmente le danze della 71° edizione del Carnevale Gioiosano

di Maria Cristina Miragliotta – La classica sfilata della Racchia ha dato il via oggi, 26 gennaio 2020, alla 71esima edizione del Carnevale storico gioiosano.

Ad aprire le danze il Gruppo spontaneo d’apertura del Carnevale Gioiosano, un’allegra “brigata” di “aficionados” ed appassionati della tradizione gioiosana ha sfilato per le vie del paese con partenza, come consuetudine, da piazza Cavour e arrivo in piazza Mercato.

Con i balli, la musica ed il divertimento non è mancato l’aspetto gastronomico della manifestazione conclusasi con la degustazione di fagioli con cotiche offerte dall’ass. ProGioiosa.com.

Novità dell’edizione 2020 della Racchia la prosecuzione della festa con maschere e coriandoli con la “Notte della Racchia”, a cura della Proloco Gioiosa Marea, in collaborazione con i bar, all’interno del programma carnevale 2020 dell’amministrazione comunale.

Si ringrazia Tindaro Buzzanca per le foto.