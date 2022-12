Gioiosa Marea – La Costituzione italiana come regalo ai neo 18enni

É l’iniziativa del sindaco di Gioiosa Marea Giusi La Galia che ha fatto recapitare una copia della Costituzione a tutti i ragazzi che nel corso del 2022 hanno raggiunto la maggiore età .

“E’ un momento atteso e cruciale nella vita dei giovani, snodo verso la stagione delle scelte e della responsabilità , della piena consapevolezza di cosa significhi essere cittadini adulti con diritti e doveri – ha dichiarato il sindaco La Galia.

La Carta Costituzionale non è solo la Legge più importante del nostro Paese, ma deve essere riferimento per ciascuno di noi. Mi auguro, in primo luogo, che tutti i ragazzi comprendano il valore della Costituzione, nata dalla lotta per la pace e la libertà : i nostri giovani hanno il dovere, il piacere, ma soprattutto il diritto di conoscerla, ammirarla e applicarla. Spero che questo sia anche il primo passo per avvicinare i ragazzi alla vita sociale politica e civile di Gioiosa Marea”