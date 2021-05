Gioiosa Marea – Istituto comprensivo “Anna Rita Sidoti”, scuola sempre più Green

L’istituto comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea, guidato dal prof. Leon Zingales, a partire dall’anno scolastico 2016/2017 ha intrapreso un percorso culturale ambientale attuando una serie di progetti ed iniziative a favore dell’ambiente e promuovendo comportamenti e scelte GREEN. (Orto didattico, Io mi rifiuto, Adotta un’aiuola, Differenziamoci , Compostaggio ecc.)

La scuola, nei vari plessi di Gioiosa Marea, San Giorgio e Gliaca di Piraino ha ricevuto la Sezione Provinciale di Messina dell’Organizzazione di Volontariato Rangers International OdV per mezzo della delegazione Rangers di Ucria e Gioiosa Marea.

I Rangers hanno proposto, in occasione di due importanti date correlate da un fine comune, cioè la giornata Mondiale delle Api (20 maggio) e la Giornata Mondiale della Biodiversità (22 maggio), di operare in sinergia per sviluppare attività inerenti la salvaguardia dell’Ambiente naturale che ci circonda e creare momenti di riflessione sulla necessità di preservare e gestire in modo sostenibile la biodiversità .

In occasione della giornata mondiale della biodiversità , i Rangers, hanno donato in delle piante millifere, di lavanda, salvia , rosmarino e citronella che sono state messe a dimora dai volontari rangers davanti ai bambini e intrattenuto una conversazione sulla crisi provocata dalla continua perdita della biodiversità , che costituisce una delle più grandi emergenze per il nostro immediato futuro perché mette a rischio la rete della vita che ci consente di Respirare, Bere e Mangiare. Infatti la salubrità e vitalità dei sistemi naturali è la sola garanzia per poter disporre di aria, acqua e cibo sani per l’umanità . Dove la ricchezza della vita del nostro mondo soffre, ne risentono il benessere, la salute e le possibilità di opzioni per l’attuale e futuro sviluppo dell’umanità ”. I ragazzi hanno consegnato alla delegazione provinciale gli elaborati grafici per partecipare ad un concorso, realizzati da loro e avente come tema “la salvaguardia delle Api”. Il cammino dell’Anna Rita Sidoti continua, quindi, per la valorizzazione e diffusione delle buone pratiche.