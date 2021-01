Gioiosa Marea – Istituto comprensivo “Anna Rita Sidoti”: amministrazione pubblica virtuosa

L’indicatore di tempestività dei pagamenti, come definito nell’art. 9 del DPCM del 22/09/2014, è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Nella Pubblica Amministrazione, a livello nazionale, il tempo medio di pagamento delle fatture per forniture di beni e servizi per l’anno 2020 è risultato pari a 27,96.

L’Istituto Comprensivo Anna Rita Sidoti risulta tra le pubbliche amministrazioni in assoluto più virtuose a livello nazionale, evidenziando un indicatore nei tempi medi di pagamento di -27,33, ossia riscontrando fatture pagate ben in anticipo rispetto alle scadenze contrattuali (miglioramento di 55,29 punti rispetto al benchmark nazionale). Si precisa che l’anticipo è sempre conseguente all’effettuazione di tutti i riscontri previsti dalla normativa vigente.

Il Dirigente scolastico Prof. Leon Zingales ha dimostrato grande soddisfazione per l’importante risultato raggiunto, soprattutto in un contesto di cosi’ profonda crisi economica, complimentandosi per l’efficienza degli uffici di segreteria egregiamente guidati dal DSGA Dott. Simone Cusmà Piccione.