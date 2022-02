Gioiosa Marea – Istituiti due parcheggi rosa nel centro cittadino

Gli stalli destinati alle donne in gravidanza o alle neomamme sono stati posizionati in via Umberto I, in una zona dove insistono diversi negozi, e in Via Mazzini, nei pressi dello storico palazzo municipale che sta per vedere ultimati i lavori di ristrutturazione.

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Giusi La Galia, dall’intera Amministrazione e dal Consiglio Comunale per l’iniziativa dell’Assessore Giosuè Guardina che ha dichiarato: “L’istituzione dei parcheggi rosa rappresenta un gesto di attenzione e sensibilità nei confronti delle famiglie per agevolare i movimenti delle donne in stato di gravidanza o con neonati al seguito. Crediamo che anche da piccole azioni come questa – ha concluso l’Assessore Giardina – si evidenzia la volontà di migliorare la qualità della vita delle famiglie gioiosane”.