Gioiosa Marea – Installazione di 2 postazioni salvavita a tutela della salute dei cittadini

Anche a Gioiosa Marea la Cardioprotezione diventa realtà.

La Giunta Span√≤ ha patrocinato il progetto etico “LE RAGIONI DEL CUORE” per l’installazione di n. 2 postazioni salvavita a tutela della salute¬†di tutti i cittadini.

La B.R. PubbliEthical, azienda che si occupa di comunicazione sociale e propaganda etica, con il Patrocinio del Comune di Gioiosa Marea, darà inizio nei prossimi giorni al progetto per la  Cardioprotezione denominato LE RAGIONI DEL CUORE.

Gi√† portato a conclusione con successo a Capo d’Orlando, Patti e Barcellona¬†P.G dove, grazie alla sensibilit√† delle Aziende dei rispettivi territori, sono stati donati¬†numerosi Defibrillatori Automatici Esterni (DAE ) di ultima generazione e realizzate¬†altrettante “postazioni salvavita”, a disposizione della popolazione, LE RAGIONI¬†DEL CUORE si prefigge analoghi risultati anche per Gioiosa Marea e i suoi¬†cittadini.

Il progetto, che √® stato sottoposto al vaglio dell’Amministrazione Comunale, ha¬†ottenuto parere favorevole e conseguente Patrocinio dalla Giunta Span√≤ per la sua¬†realizzazione a cui provveder√† esclusivamente la B.R. PubbliEthical titolare unica¬†del Progetto denominato LE RAGIONI DEL CUORE.

Saranno interessate le Aziende locali che intendono legare il proprio marchio¬†ad un’iniziativa socialmente utile e ricavarne cosi’ prestigiosa ed esclusiva visibilit√†¬†sul territorio con i vantaggi, che ne derivano, non ultimo quello della detraibilit√†¬†fiscale.

L’adesione al progetto non deve essere intesa come una mera operazione¬†pubblicitaria anche se questo √® uno dei benefici che se ne ricavano, ma¬†esclusivamente come un gesto a cui la sensibilit√† di ciascuno conduce.

La B.R. PubbliEthical informer√† costantemente l’Amministrazione Comunale¬†dell’evolversi del progetto tanto da permettere un monitoraggio sull’attivit√† svolta¬†fino a quel momento.

La prima postazione salvavita si monter√† su di una struttura metallica¬†appositamente fatta realizzare dall’Amministrazione Comunale di cm 150 x 95, sar√†¬†posizionata in Piazza Mercato e fruibile H 24 e 7 giorni su 7 da chiunque; la seconda¬†sar√† installata nella Frazione San Giorgio.

In Italia, ogni anno si verificano 80 mila casi di arresto cardiaco. Il tempo di¬†intervento del 118 √® mediamente di 15/20 minuti e l’ 85% delle vittime muore prima¬†di arrivare in ospedale (fonte: CENTRO CARDIOLOGICO MONZINO Ospedale di Cardiologia a Milano).

Ogni progetto di Cardioprotezione √® finalizzato alla diminuzione della morte¬†cardiaca extraospedaliera infatti l’intervento immediato effettuato con un DAE entro i¬†primi 5 / 8 minuti aumenta le probabilit√† di sopravvivenza della vittima fino al¬†90%. In dettaglio gli studi clinici hanno evidenziato che per ogni minuto trascorso¬†dal verificarsi dell’evento senza defibrillazione, la probabilit√† di sopravvivenza si¬†riduce del 10%. Questi sono dati su cui riflettere attentamente soprattutto perch√©¬†chiunque potrebbe farne parte.

Nei prossimi giorni quindi si presenteranno ad attività artigiane, commerciali e di libera professione, i funzionari della B.R. PubbliEthical per illustrare il Progetto nei minimi dettagli.

B.R. PubbliEthical NON SVOLGERA’ ATTIVITA’ PRESSO LE PRIVATE¬†ABITAZIONI.

La popolazione e l’Amministrazione di Gioiosa Marea contano su una¬†massiccia partecipazione affinch√© gli obiettivi prefissati possano essere presto¬†raggiunti a salvaguardia della vita di tutti.

Il Sindaco

Dr. Ignazio Spanò