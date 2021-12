Gioiosa Marea – Insediato il Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti”

Si è insediato lo scorso 15 Dicembre, nei locali dell’Auditorium comunale di Gioiosa Marea, il nuovo consiglio d’Istituto del comprensivo “Anna Rita Sidoti”.

All’unanimità è stato eletto Presidente il Sig. Marino e Vicepresidente il Giudice Giovanni Piccolo.

In tale consiglio d’Istituto, tra i tanti progetti discussi, si è registrata l’assunzione in bilancio i piĂš recenti finanziamenti ottenuti, ossia € 45.000 relativi all’Avviso 9707 del 27/04/2021 FSE e FDR- Apprendimento e socialitĂ , € 65.895,28 relativi all’Avviso PON- FESR Avviso PON –FESR 2014-2020- Avviso 20480/2021 “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole”, € 48.019,39 relativi Avviso FESR REACT EU – Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione (13.1.2A-FESRPON-SI-2021-288).

Il Dirigente scolastico Prof. Leon Zingales ha sottolineato come la collaborazione, la piena disponibilità e la sinergia tra le varie componenti del suddetto organo collegiale abbiano finora costituito uno dei punti di forza dell’Istituto che, nonostante le limitazioni legate alla situazione epidemiologica, ha sempre mantenuto alti livelli, costituendo un punto di riferimento culturale del territorio, anche grazie all’instancabile lavoro di un lodevole corpo docente.

Al nuovo Consiglio d’Istituto è pervenuto il saluto istituzionale da parte del Sindaco di Gioiosa Marea Dott.ssa Giusy La Galia, presente insieme all’Assessore Giosuè Giardina.

In particolare il Sindaco si è congratulato con il Dirigente scolastico, i docenti ed il personale tutto per la professionalità con la quale si sono gestite tutte le attività , in particolare quelle relative alla Didattica a Distanza.

Inoltre il Sindaco, riferendosi al recente riconoscimento pervenuto da parte del Sottosegretario all’Istruzione Sen. Barbara Floridia che ha dichiarato come il Sidoti abbia raggiunto la vetta d’Europa, ha evidenziato come assurge ad onore per l’intero territorio una scuola che ha tanti riconoscimenti in ambito non soltanto nazionale, ma addirittura internazionale.