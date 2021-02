Gioiosa Marea – IC Anna Rita Sidoti, “Amore per le tradizioni”

Gioiosa Marea e Piraino privi dei festeggiamenti carnevaleschi, nella storia recente dei paesi, è sicuramente un evento unico! Certamente anche all’Istituto comprensivo “A. Sidoti” è mancato il Carnevale e, in particolare, il tradizionale appuntamento della festa del Giovedì “grasso” quando, nella magica atmosfera dell’Auditorium comunale, una splendida manifestazione accoglieva la meravigliosa presenza di tutti i ragazzi in maschera, oltre che dei docenti, del Dirigente Scolastico Prof. Leon Zingales e di tutto il personale della scuola.

Per ovvi motivi quest’anno niente di tutto ciò è stato possibile riproporre, ma il Carnevale è stato ugualmente festeggiato all’Istituto, anche se in modo diverso!

Da un’idea del Dirigente scolastico è stato infatti assegnato un “compito di realtà ” agli alunni di tutte le scuole primarie e secondarie dell’Istituto, con il tema “Le maschere di Carnevale, con particolare riferimento al Murgo gioiosano”. Gli alunni, guidati dai docenti di Arte, per la realizzazione delle maschere attraverso diverse tecniche e modalità di esecuzione, e dai docenti di Storia e Italiano per la relativa descrizione storica, hanno aderito con grande entusiasmo all’iniziativa, sbizzarrendosi nella creazione di tantissimi e, in molti casi originali, lavori, anche multimediali.

Una giuria composta dalle Prof.sse di Arte Di Paola Grazia e Franchina Giusy e dalla Prof.ssa di Lettere Marino Mariagrazia, ha premiato i migliori lavori e quelli ritenuti più originali, sebbene tutti i partecipanti meritino una lode per l’impegno e la dedizione profusi.

Di seguito la classifica dei vincitori:

SCUOLA PRIMARIA

PREMI INDIVIDUALI

1° PREMIO: SCIBILIA ELEONORA CLASSE 4^A GIOIOSA CENTRO

2° PREMIO: FALLO ALYSEA CLASSE 3^A GIOIOSA CENTRO

3° PREMIO: NATOLI NOEMI CLASSE 3^B GIOIOSA CENTRO

LAVORI DI CLASSE

1° PREMIO CLASSE 5^A SAN GIORGIO

2° PREMIO 5^ A GLIACA DI PIRAINO

3° PREMIO 4^A SAN GIORGIO

SCUOLA SECONDARIA

PREMI INDIVIDUALI

1° PREMIO: VINCI ALESSANDRA CLASSE 1^B GIOIOSA CENTRO

2° PREMIO: MOLICA C. CHIARA CLASSE 2^B GIOIOSA CENTRO

3° PREMIO: NATOLI IGNAZIO CLASSE 1^A GLIACA DI PIRAINO

PREMI LAVORI ORIGINALI

1° PREMIO: NATOLI SOFIA CLASSE 3^A GIOIOSA CENTRO

2° PREMIO: CLASSE 1E SAN GIORGIO (LAVORO MULTIMEDIALE)

3° PREMIO: CERAOLO MATTEO CLASSE 1^B GLIACA DI PIRAINO