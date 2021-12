Gioiosa Marea – I.C. “Anna Rita Sidoti”: Primi in Europa nel concorso Internazionale “My World of Sounds”

Gioiosa Marea – I.C. “Anna Rita Sidoti”: Primi in Europa nel concorso Internazionale “My World of Sounds”

Premiazione speciale dell’Arpa all’I.C. “Anna Rita Sidoti”: Primi in Europa nel concorso Internazionale “My World of Sounds”

Grande giornata dedicata allo sviluppo sostenibile presso l’Auditorium di Gioiosa.

L’Arpa regionale, presente il Dott. Giuseppe Cuffari, Direttore UOC Arpa Sicilia Reporting Ambientale, Salute ed Ambiente ha premiato l’I.C. “Anna Rita Sidoti” per l’impegno profuso in tutte le iniziative concernenti l’educazione ambientale. In particolare l’Istituto Comprensivo è stato premiato per il primo posto in Europa nell’ambito concorso Internazionale “My World of Sounds”

Agli studenti è stato richiesto di produrre un elaborato grafico (disegno, pittura, fotografia, collage, grafica, computer art, fumetto, ecc…) relativo al loro mondo di suoni, ispirato al motto dell’ International Year of Sound (IYS2020-21) “L’importanza del suono per la società e il mondo” e, possibilmente, dalla melodia e dal ritornello della canzone “The sound of the world”.

Ogni paese, (Società Nazionale di Acustica), ha selezionato i vincitori nazionali, ovvero i finalisti internazionali. La selezione dei vincitori nazionali è stata a cura del gruppo di lavoro INAD Italia dell’AIA (Associazione Italiana di Acustica) e tutti gli elaborati dei finalisti internazionali saranno caricati sul sito web dell’ICA (International Commission of Acoustics).

Un premio speciale per l’elaborato grafico, intitolato “The sound of the marine world”, realizzato dall’alunno Francesco Consolo della I E dell’I.C. “Anna Rita Sidoti”, Plesso San Giorgio di Gioiosa Marea, che si è classificato al primo posto della fase nazionale del Concorso Internazionale “MY WORLD OF SOUNDS” ed è risultato primo tra i concorrenti Europei.

L’Istituto Anna Rita Sidoti guidato dal Prof. Leon Zingales, che pone da tempo attenzione alle tematiche ambientali e allo sviluppo sostenibile, ha partecipato con entusiasmo a questo concorso. Gli alunni, sotto la guida dalle docenti Mancuso e Longo, hanno realizzato gli elaborati grafici che hanno partecipato a questa iniziativa, che è stata proposta in occasione della “Giornata Internazionale di Sensibilizzazione sul Rumore (INAD-Italia)”, dall’ Arpa Sicilia sezione di Messina e dall’Anisn sezione di Messina e si inserisce nell’ambito delle attività dell’International Year of the Sound” IYS 2020 -21.

L’importante riconoscimento segue i complimenti del già Ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti che ha gratificato l’I.C. “Anna Rita Sidoti”, definendolo esempio d’innovazione ed impegno sul fronte ambientale per tutte le scuole italiane.