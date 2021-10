Gioiosa Marea ha un nuovo sindaco

di Maria Cristina Miragliotta – A spoglio non ancora completato ha già superato il secondo quorum, cioè la preferenza del 50% dei votanti quindi Giusy La Galia e la sua lista “Verso il futuro” governeranno per i prossimi cinque anni la città di Gioiosa Marea.

Tutta eletti i Consiglieri in quanto “Verso il Futuro” con Giusy La Galia Sindaco era l’unica lista che competeva in questa tornata elettorale per le elezioni amministrative di Gioiosa Marea.

Nel video l’intervista al neo-sindaco raccolta pochi minuti dopo l’ufficialità del raggiungimento del quorum.