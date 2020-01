Gioiosa Marea – Fondo pubblico per il sostegno alle famiglie affidatarie di minori e/o ragazze madri

Il Fondo Pubblico per il Sostegno alle Famiglie Affidatarie di minori, mira a sostenere le famiglie affidatarie nell’espletamento delle loro funzioni a sostegno dei minori. La famiglia affidataria non ha un compito facile. E’ proprio per questo motivo che essa va sostenuta durante tutto il percorso dell’affido. Siamo quotidianamente tenuti a tutelare il fondamentale diritto di tutti i bambini a vivere in una famiglia, in quanto diritto irrinunciabile di ogni minore.

L’Affidamento familiare è previsto e regolamentato dalla legge 184/83 “Disciplina delle adozioni e dell’affidamento dei minori” modificata dalla Legge 149/2001 “Diritto del minore ad una famiglia”, che prevede il diritto del minore a crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia. La Regione Siciliana, Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali sostiene tutti i processi di inquadramento ed accompagnamento dell’azione dei Servizi territoriali per l’Affido.

A tal fine l’Ente intende promuovere l’iniziativa a favore delle famiglie con in carico minori in regime di affido elo ragazze madri in stato di bisogno. Pertanto, tutti i cittadini, gli Enti del terzo settore elo imprese che intendano sostenere la presente iniziativa possono partecipare alla manifestazione di che trattasi, con un contributo volontario da versare attraverso bonifico bancario alla tesoreria dell’Ente.

Il predetto contributo sarà finalizzato esclusivamente al finanziamento di tutte le attività di sostentamento dei minori già affidati alle famiglie e/o ragazze madri in stato di bisogno residenti sul territorio Comunale, avendo riguardo per tutte quelle situazioni in stato di disagio economico sociale, verificate e attestate a seguito di valutazione del Servizio Sociale Professionale.

Il Comune istituirà un apposito capitolo di bilancio ove confluiranno le somme a tal fine devolute dai volontari.

Il fondo sarà ripartito esclusivamente tra le famiglie che ne faranno richiesta, a seguito di apposito avviso, e/o che saranno segnalate al Servizio Sociale di questo Ente, in misura proporzionale allo stato di bisogno accertato come sopra indicato.

Il contributo sarà erogato sulla base delle donazioni volontarie ricevute, la cui assenza impedisce qualsiasi pretesa economica da parte dei beneficiari.

« Qui lo schema di domanda per la manifestazione di interesse »