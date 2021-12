Gioiosa Marea – Floridia: «L’Istituto Comprensivo “Annarita Sidoti” è sul tetto d’Europa!»

Questa scuola si ù classificata prima al concorso internazionale “My World of Sounds” presentando un elaborato grafico relativo al mondo dei suoni (disegno, pittura, fotografia, collage, grafica, computer art, fumetto), ispirato al motto “L’importanza del suono per la società e il mondo”, formulato dall’International Year of Sound.

Un grande risultato al quale va ad aggiungersi anche il premio speciale dell’allievo Francesco Consolo della I E dell’I.C. Sidoti (Plesso San Giorgio di Gioiosa Marea), con il suo lavoro dedicato ai suoni del mondo marino.

Faccio i miei complimenti a tutte le studentesse e gli studenti che hanno partecipato con passione a questa iniziativa, ai docenti che li hanno accompagnati in questo entusiasmante percorso ed al Dirigente Scolastico Leon Zingales.

Non vedo l’ora di visitare questo istituto, che si conferma una vera e propria eccellenza nel panorama scolastico italiano per come vengono studiate e trattate le tematiche ambientali e sull’educazione allo sviluppo sostenibile.

Un sentito grazie anche alla dirigente Maria Ricciardello dell’alberghiero di Brolo che ha offerto un buffet. È bello sapere che le scuole si muovono in rete! Questa Ăš la strada giusta per avere una scuola proiettata verso un futuro migliore.

Barbara Floridia – Sottosegretario di Stato per l’istruzione