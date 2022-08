Gioiosa Marea – Finanziata l’ultima parte dei lavori di ristrutturazione del palazzo municipale

Dopo tanti anni, vedono finalmente la luce della conclusione i lavori di ristrutturazione del palazzo municipale di Gioiosa Marea. La Giunta Regionale, infatti, nell’ambito della riprogrammazione delle economie di programma del piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020, ha inserito nell’elenco degli interventi da finanziare attraverso la riprogrammazione delle economie di programma nel piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020, il progetto di recupero e ampliamento del palazzo di Piazza Cavour per un importo di 307mila euro.

In particolare, l’ultima trance di lavori riguarda l’installazione di impianti di condizionamento e i residui interventi necessari per giungere alla fruibilità definitiva del municipio. “Abbiamo colto tempestivamente questa opportunità data dalla riprogrammazione dei fondi del Piano di Sviluppo e Coesione per giungere finalmente alla conclusione dei lavori del palazzo municipale – commenta il sindaco Giusi La Galia. E’ un’opera molto attesa e l’esigenza di vederla completa a funzionale è evidente a tutti. Da parte nostra, abbiamo messo in campo tutte le energie per restituire alla comunità gioiosana la casa storica che appartiene a tutti e che per troppo, davvero troppo tempo non è stata abitata”.