Gioiosa Marea – Due ordinanze per prevenzione incendi e attività rumorose nel periodo estivo

Gioiosa Marea – Due ordinanze per prevenzione incendi e attività rumorose nel periodo estivo

E’ in vigore l’ordinanza per la prevenzione degli incendi che impone il divieto, dal 15 giugno al 15 ottobre, di accendere fuochi in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali, Statali e Autostradali ricadenti sul territorio comunale.

Negli stessi luoghi, non è consentito fumare o usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville. Pesanti le sanzioni per i trasgressori: le multe vanno da 1.032 a 10.329 euro, oltre alla denuncia penale, se i fuochi procurano incendio o anche solo potenzialmente l’innesco.

La stessa ordinanza firmata dal Sindaco Giusi La Galia impone a tutti i proprietari di fondi di provvedere entro il 14 giugno prossimo a creare una fascia di rispetto di almeno 10 metri ripulita di qualsiasi tipo di vegetazione e rifiuti, lungo tutte le strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, in prossimità di qualunque costruzione e di impianti, nonché in prossimità dei confini di proprietà .

Invece, tra il 16 ottobre e il 15 giugno è possibile bruciare in aree poste ad una distanza non inferiore a 200 metri dai margini esterni dei boschi e delle aree protette, sempre nella fascia oraria tra le 5 e le 9 del mattino. Inoltre, dall’accensione alla fase di spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci. E’ comunque vietata l’accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (scirocco).

Per il contrasto al fenomeno degli incendi è fondamentale la collaborazione dei cittadini: chiunque avvisti un incendio, deve darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale, alla Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Gioiosa Marea o alla Protezione Civile, fornendo quante più indicazioni possibili per la sua localizzazione, ai seguenti numeri telefonici:

Numero Unico Emergenze: 112

Vigili del Fuoco: 115

Corpo Forestale Regione Siciliana Servizio Emergenze Ambientali: 1515

Polizia Municipale: 0941 363334

Ufficio Comunale Protezione Civile: 0941/363334

Con un’altra ordinanza, il Sindaco Giusi La Galia ha regolamentato gli orari dei mestieri rumorosi durante il periodo estivo. In particolare, le attività , le lavorazioni e i mestieri rumorosi devono essere sospesi, dal 1° giugno al 30 settembre dalle ore 13,30 alle ore 16 e dalle ore 20 alle 8.