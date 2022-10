Gioiosa Marea – Donna 40enne alla guida in stato di ubriachezza, ritirata la patente

I Carabinieri della Stazione di Gioiosa Marea, nell’ambito dei consueti controlli alla circolazione stradale, hanno denunciato, in stato di libertà , una 40enne per guida sotto l’effetto dell’alcol, sottoposta a controllo mentre era alla guida della propria autovettura. L’accertamento eseguito ha consentito ai militari dell’Arma di verificare che la donna si era messa alla guida in stato di ubriachezza e pertanto hanno proceduto al ritiro della patente di guida e all’affidamento del veicolo ad un terzo soggetto.

Inoltre, i Carabinieri della Stazione di Gioiosa Marea hanno complessivamente segnalato all’Autorità Amministrativa peloritana tre soggetti quali assuntori di sostanze stupefacenti, sequestrando, in complesso circa 6 grammi di marijuana e una trita erba. La droga sarà inviata al Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Messina per le analisi chimiche, qualitative e quantitative.