Gioiosa Marea – Domenica la VIII edizione della grande festa della Murga

Domenica 9 febbraio a Gioiosa Marea sarà la festa della Murga, tipica ed esclusiva maschera gioiosana ideata negli anni cinquanta che caratterizza il carnevale gioiosano.

L’edizione di quest’anno sarà ancora più ampia in cui oltre al gruppo vestito tipicamente da Murgo che sfilerà e ballerà per le vie cittadine si aggiungono una mostra fotografica e videoproiezione storica curata della Proloco ed il percorso enogastronomico del Murgo in sinergia con bar e attività di ristorazione che permetteranno di gustare i prodotti del murgo!

La manifestazione avrà inizio alle 15:30 con la famosa tammurriata per poi continuare tutto il pomeriggio e concludersi intorno alle 20 con il ballo in piazza per tutti i partecipanti.

Un evento, quest’anno arricchito dal supporto dellea locale PROLOCO GIOIOSA MAREA che ha sposato la rassegna e che anticipa il classico carnevale, aprendo le danze per un mese ricco di allegria.