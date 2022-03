Gioiosa Marea – Denunciato 42enne del luogo per porto d’armi abusivo e pattese per guida in stato di ebbrezza

I Carabinieri della Stazione di Gioiosa Marea hanno denunciato, per porto di armi o oggetti atti ad offendere, un 42enne del luogo che, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, Ăš stato trovato in possesso di due coltelli di genere vietato, sottoposti a sequestro.

I Carabinieri della medesima Stazione hanno altresì denunciato, per guida in stato di ebbrezza, un 32enne di Patti sorpreso alla guida di un’autovettura con un tasso alcolemico ben superiore ai limiti consentiti e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, nei cui confronti hanno proceduto anche al ritiro della patente di guida.