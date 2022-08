Gioiosa Marea – Denunciati e patente ritirata ad una 24enne ed un 21enne per guida in stato di ebbrezza

Gioiosa Marea – Denunciati e patente ritirata ad una 24enne ed un 21enne per guida in stato di ebbrezza

I Carabinieri della Stazione di Gioiosa Marea, avvalendosi del supporto dei militari della Sezione Radiomobile, hanno denunciato, in stato di libertà , una 24enne di Patti per guida sotto l’effetto dell’alcol della propria autovettura, avendo riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,20 G/L.; per lo stesso motivo i militari della predetta Stazione Carabinieri hanno proceduto amministrativamente nei confronti di un 21enne di Barcellona Pozzo di Gotto, che era alla guida del veicolo di un conoscente, avendo riscontrato un tasso alcolemico pari a 0,55 G/L; in entrambi i casi si è proceduto al ritiro della patente di guida e i veicoli sono stati affidati a persone terze, nel rispetto della norma.

Gli stessi militari dell’Arma, inoltre, hanno deferito, in stato di libertà , un 46enne di Gioiosa Marea per guida sotto l’effetto dell’alcol, sottoposto a controllo mentre stava conducendo la propria autovettura. L’accertamento eseguito mediante l’etilometro in dotazione alla Sezione Radiomobile, ha consentito ai Carabinieri di accertare un tasso alcolemico di 1,84 G/L. Ne è conseguito il ritiro della patente di guida e l’affidamento dell’autovettura a soggetto terzo, appositamente individuato.