Gioiosa Marea – Confesercenti Messina ottiene proroga per il pagamento dei tributi da parte delle imprese

Gioiosa Marea – Confesercenti Messina ottiene proroga per il pagamento dei tributi da parte delle imprese

Si è svolto ieri mattina su richiesta urgente del Presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella un incontro con il Commissario Straordinario del Comune di Gioiosa Marea, Domenica Ficano.

In seguito alle diffide per il suolo che ha fatto il Commissario, ieri come Confesercenti abbiamo fatto questo incontro al Comune.

Alla fine si è concordato di dare ulteriore tempo alle attività commerciali per permettere agli stessi, già in crisi economica dovuta ai vari decreti di chiusura e all’emergenza COVID, di poter fare i pagamenti in più soluzioni con rateizzazioni. Lo afferma Basilio Lembo Luscari.

Sul tavolo di confronto la diffida ricevuta da molte imprese del Comune tirrenico a saldare i debiti tributari con il Comune, pena la revoca dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico. L’incontro ha visto la partecipazione anche del presidente regionale di FIEPET Confesercenti Benny Bonaffini.

La Commissaria, che dall’inizio di quest’anno, su nomina del Presidente della Regione Sicilia, ha sostituito il Sindaco Ignazio Spanò, prematuramente scomparso nel mese di novembre del 2020, ha motivato la diffida illustrando la grave situazione debitoria del Comune di Gioiosa, ulteriormente compromessa a causa del mancato introito dalle casse comunali dei crediti tributari vantati nei confronti delle attività commerciali.

Il Presidente della Confesercenti ha di contro rappresentato la gravissima crisi economica attraversata dalle attività commerciali di Gioiosa generata dalla pandemia da Covid 19 che, di fatto, ha svuotato le casse aziendali di liquidità . “Non a caso – ha ricordato Alberto Palella – abbiamo chiesto ed ottenuto come Confesercenti dai Governi nazionale e regionale esenzioni relative alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico per gli anni 2020 e 2021”.

L’incontro si è concluso con l’ottenimento da parte dell’associazione datoriale di una proroga di 7 giorni del termine della diffida, ad adempiere inviata nei giorni scorsi a molti operatori economici di Gioiosa, ossia fino al prossimo 14 giugno 2021.

Durante questo periodo, la Commissaria ed il Presidente Palella, hanno condiviso l’auspicio che gli esercenti si presentino presso gli uffici comunali competenti al fine di definire la propria situazione debitoria e concordare piani di rientro accettabili per il Comune e sostenibili per gli operatori.