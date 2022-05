Gioiosa Marea – Conclusi i due giorni di formazione per il primo soccorso pediatrico

Primo soccorso: conclusi i due giorni di formazione e sicurezza con Salvagente Italia.

“Sensibilizzare, formare e informare sono passaggi fondamentali per la sicurezza di neonati e bambini. Abbiamo patrocinato questi due corsi di primo soccorso perché riconosciamo l’importanza di imparare le manovre salvavita e di coinvolgere in questa campagna non solo genitori e nonni, ma anche personale delle strutture pubbliche e private che lavora a contatto con i più piccoli”. Con queste parole il Sindaco di Gioiosa Marea Giusi La Galia ha commentato con soddisfazione l’esito dei corsi organizzati dall’Associazione di Promozione Sociale “Salvagente Italia” ed ospitati nello scorso fine settimana nell’auditorium comunale. “Ringrazio Mirko Damasco, presidente di Salvagente Italia per la passione, la competenza e l’attenzione che mette in quest’attività di formazione che svolge in giro per l’Italia – ha detto ancora il Sindaco La Galia. Impegniamoci tutti per la sicurezza e la prevenzione”.

 Nei due giorni di corso, si sono svolte sessioni teoriche e pratiche tenute dai responsabili di Salvagente Italia su sonno sicuro, sicurezza in acqua e sicurezza in strada, sicurezza a tavola, disostruzione, rianimazione, convulsioni febbrili e spasmi affettivi e simulazioni con l’ausilio di manichini.