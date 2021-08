Considerato che è stata rilevata la positività al virus Covid 19 di un dipendente dell’Ufficio Tecnico si ordina la chiusura, in via assolutamente precauzionale e prudenziale, per le giornate del 23 e 24 agosto 2021, della sede Municipale sita in via G. Natoli Gatto, per permettere l’esecuzione della sanificazione dei locali.

Il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale dovrà individuare una ditta autorizzata alla esecuzione della sanificazione dei locali di cui sopra.

I dipendenti, che prestano servizio presso la sede municipale interessata alla chiusura, dovranno effettuare tampone rapido prima del rientro in servizio previsto per mercoledì 25 agosto 2021.

E’ stata inviata comunicazione all’Usca di Patti che sta provvedendo agli adempimenti di competenza.

Questa, in sintesi, l’ordinanza del commissario straordinario Domenica Ficano.