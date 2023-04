Riqualificazione del campo sportivo di Gioiosa Marea: il Comune accelera i lavori dopo la soluzione del contenzioso

Il campo sportivo comunale di Gioiosa Marea sta per essere riqualificato, grazie alla soluzione dell’annosa vertenza legata al contenzioso per l’esproprio di alcune aree della zona di Sottogrotte su cui insiste la struttura. L’accordo di transazione raggiunto dall’Amministrazione con la proprietà dei terreni e approvato dal Consiglio Comunale è servito all’acquisizione del patrimonio comunale dell’area su cui è costruito il campo sportivo, aprendo la strada alla ricerca dei finanziamenti necessari per la sua completa riqualificazione.

Il Comune di Gioiosa Marea ha già avviato le prime iniziative per il miglioramento dell’impianto. Infatti, l’area tecnica ha affidato tramite la piattaforma telematica del MEPA, i servizi tecnici per la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento di “lavori di manutenzione straordinaria finalizzata al miglioramento energetico e dalla messa in sicurezza del campo sportivo comunale”. Ciò significa che il campo sportivo diventerà più sicuro e sostenibile, rispettando i requisiti di efficienza energetica.

Inoltre, sono state fatte ulteriori migliorie, come l’installazione di 10 pannelli solari termici a servizio degli spogliatoi e la realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento delle acque sanitarie. Grazie alla pulizia e alla manutenzione di una vasta area a ridosso del terreno di gioco, il campo sportivo è ora pronto per essere utilizzato in modo ottimale.

Infine, il Comune di Gioiosa Marea ha ottenuto un finanziamento grazie alla partecipazione ad un bando del PNRR nel settore sport e inclusione sociale, per la realizzazione di un “playground pubblico” nella stessa area del campo sportivo. Si tratta di una palestra all’aperto con attrezzi fitness, a disposizione di tutti i cittadini. Questa iniziativa dimostra l’interesse e la volontà dell’Amministrazione Comunale di creare un impianto sportivo polifunzionale, moderno ed efficiente.

“Sono molto soddisfatta dei progressi finora raggiunti – commenta il Sindaco Giusi La Galia – e continueremo a lavorare per favorire ed incentivare la pratica sportiva a tutti i livelli”. Il campo sportivo di Gioiosa Marea sarà presto un impianto all’avanguardia, in grado di offrire ai cittadini un ambiente sicuro e sostenibile per lo sport e il benessere.

© Riproduzione riservata.