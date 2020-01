Gioiosa Marea – I.C. Anna Rita Sidoti: grande successo per la “Sezione Primavera”

La sezione “Primavera” oltre a costituire una risposta ad una diffusa esigenza sociale, vuole offrire ai bambini al di sotto dei tre anni di età un qualificato momento di preparazione e introduzione alla scuola dell’infanzia.

La Sezione Primavera dell’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea, nella graduatoria definitiva dell’ USR Sicilia, è risultata, tra le Scuole Statali, al primo posto nella provincia di Messina ed all’ottavo posto in Sicilia.

Grazie alla presenza di insegnanti ed educatori qualificati si pone l’attenzione al tema dell’accoglienza, del benessere, dell’accompagnamento delle prime forme di linguaggio, creatività , immaginazione dei bambini che vengono inseriti ed accolti in ambienti di apprendimento pensati ed organizzati sulla base delle loro esigenze e caratteristiche di sviluppo.

Gli obiettivi sono riferiti al raggiungimento di competenze specifiche e riguardano:

lo svolgersi delle “routine quotidiane” per favorire l’autonomia e la conoscenza dell’ambiente

il consolidamento di relazioni significative ed affettive che spostino l’interesse del bambino dai soli genitori ad altre figure

la capacità di comunicare e riconoscere le proprie abilità e competenze; la realizzazione di contesti nel quale il bambino sia un soggetto attivo.

La sezione primavera è ubicata nei locali della scuola dell’infanzia di via Convento (coordinata dall’Ins. Carmela Pittari), dove funzionano tre sezioni di scuola dell’infanzia; i piccoli seguono momenti di attività comuni, per conoscere e familiarizzare con il nuovo ambiente, incontrare i loro amici più grandi, conoscere le insegnanti. Viene quindi realizzato, tra le due “scuole”, un progetto dedicato all’anno ponte per favorire il passaggio dei piccoli.

Il Dirigente scolastico Prof. Leon Zingales si è dimostrato molto soddisfatto per il brillante risultato ottenuto ed ha espresso le meritate congratulazioni alle docenti (Lionella Coppola, Maria Casamento, Concetta Sciammetta) che stanno portando avanti, con impegno ed abnegazione, il progetto. Analoghi ringraziamenti sono stati espressi alle docenti ed alle collaboratrici della Scuola d’Infanzia per la proficua collaborazione.