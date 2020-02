Gioiosa Marea – I.C. “Anna Rita Sidoti” …festeggiando il Carnevale

Si è svolta presso l’Auditorium Comunale di Gioiosa Marea la consueta festa del giovedì grasso con la partecipazione degli alunni della Scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto.

Organizzata, come sempre, dal Comune di Gioiosa Marea, la splendida manifestazione ha visto la presenza “gioiosa” di tutti i ragazzi in “maschera” , oltre che dei docenti, del Dirigente Scolastico, Prof Leon Zingales e di tutto il personale della scuola. Un sentito ringraziamento va a tutti i genitori, ai rappresentanti di classe, all’associazione Pro Gioiosa per la fattiva e preziosa collaborazione.

La divertente mattinata è stata rallegrata dalla musica dei Dj Peppe Villanti, Francesco Chiavetta e Gabriele Sidoti, che con la loro bravura hanno permesso a tutti di esprimere la propria gioia attraverso il ballo. Un grazie particolare all’Amministrazione che ha anche offerto il rinfresco e all’Assessore alla Pubblica istruzione, dott.ssa Giusy La Galia.