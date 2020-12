Gioiosa Marea e Brolo – [VIDEO] Come gestire una azienda in tempo di Covid

di Letizia Passarello – Lo abbiamo chiesto agli amministratori di Gioiosa Marea e Brolo, la reazione è stata pressochè unanime: il Covid ha rallentato le attività , creando non pochi problemi sia dal punto di vista economico che per la salute dei cittadini.

Il deputato regionale e sindaco di Brolo, Pippo Laccoto, ha ricordato le iniziative che il comune ha già messo e metterà in campo per aiutare i commercianti di tutte le categorie merceologiche, in particolare ristoratori ed albergatori, i più colpiti. A Laccoto fa eco il vice sindaco di Gioiosa Marea, Giovanni Princiotta, che mette in evidenza il grande senso di responsabilità dei cittadini dei paesi della Costa Saracena, che ha permesso di contenere il numero di contagi e passare le feste con un moderato ottimismo. Dello stesso parere il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Anna Rita Sidoti” Leon Zingales, che ha tenuto ad esternare come ancora una volta la scuola si è distinta per la gestione oculata del Covid che ha permesso di continuare la didattica in presenza, senza necessità di interruzioni, se non di brevissima entità .

La preoccupazione maggiore, invece, è stata dei commercianti ed imprenditori, che, però, nonostante le difficoltà , sono riusciti, con enormi sacrifici, a mantenere in servizio i dipendenti ed a contenere in parte le perdite. I settori più colpiti restano sempre quelli del turismo e ristorazione e i negozi che lavorano con le cerimonie. A seguire le interviste.