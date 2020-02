Gioiosa Marea – Assegno mensile per nucleo familiare con almeno tre figli minori

In attuazione della Legge 448/98 e D.M. n. 452/2000 e successive modifiche, l’Amministrazione Comunale comunica che anche per l’anno 2020, è possibile presentare la domanda per richiedere l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori e la domanda per richiedere l’assegno di maternità , in conformità dei requisiti economici comunicati dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 Febbraio 2020.

L’assegno mensile per nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto, per l’anno 2020, è pari ad €. 145,14 mensili per 13 mensilità , per complessivi €. 1.886,82 in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

REQUISITI:

Cittadinanza italiana o comunitaria, o non comunitaria ma in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo;

Residenza anagrafica nel Comune di Gioiosa Marea;

Presenza nel nucleo familiare di almeno tre figli minori con età inferiore ai 18 anni;

Indicatore della situazione economica ISEE, per l’anno 2020 non superiore a €. 8.788,99 calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 159/13.

ASSEGNO DI MATERNITA’

L’assegno mensile di maternità , per l’anno 2020, è pari ad euro 348,12 per 5 mensilità , per complessivi €.1.740,60, per istanze relative a nascite, affidamenti preadottivi e adozioni.

La domanda deve essere presentata dalla madre in possesso dei seguenti REQUISITI:

Cittadinanza italiana o comunitaria, o non comunitaria ma in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo;

Residenza anagrafica nel Comune di Gioiosa Marea;

Indicatore della situazione economica ISEE, per l’anno 2020 non superiore a €. 17.416,66 calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 159/13.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Fotocopia di un documento di identità valido.

Per le cittadine extra-comunitarie: permesso CE (ex carta di soggiorno) o, in attesa del rilascio, copia della ricevuta di versamento della richiesta inoltrata alla Questura.

Attestazione ISEE completa di DSU in corso di validità .

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere presentate:

per l’assegno al nucleo familiare: entro il 31 gennaio 2021.

per l’assegno di maternità : entro sei mesi dalla data del parto.

I modelli possono essere scaricati dal sito dell’Ente www.comunegioiosamarea.gov.it. o ritirati presso l’U.R.P. Ufficio Relazioni con il pubblico.

Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali – Tel. n. 0941363322

Assessore alle politiche sociali e della famiglia

Dott.ssa Tindara LA GALIA