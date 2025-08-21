Gioiosa Marea, assegnati i lavori sulla strada Marotta-Galbato

La ditta Arca Service S.r.l. si è aggiudicata l’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento della strada comunale extraurbana Marotta-Galbato, nel territorio di Gioiosa Marea. L’intervento prevede il ripristino della viabilità lungo il tratto interessato, con l’obiettivo di garantire condizioni più sicure e funzionali per il transito.

L’affidamento è avvenuto attraverso la piattaforma telematica MEPA-CONSIP, lo strumento utilizzato dalle pubbliche amministrazioni per la gestione delle procedure di gara. Le risorse economiche necessarie, pari a 220mila euro, sono state ottenute dal Comune di Gioiosa Marea mediante la partecipazione ad un bando a sportello promosso dall’Ente di Sviluppo Agricolo.

L’iter amministrativo che ha portato all’assegnazione dell’appalto è stato seguito dall’Ufficio Tecnico Comunale con il supporto dell’Amministrazione locale e del Presidente del Consiglio, Gabriele Buttò. Quest’ultimo ha sottolineato l’impegno nella definizione del percorso burocratico che ha consentito di rendere disponibile il finanziamento e di procedere all’avvio dei lavori.

I lavori rappresentano un intervento ritenuto necessario per migliorare la percorribilità di una strada di collegamento importante per la comunità locale, con ricadute sia sulla mobilità quotidiana che sulle attività agricole e produttive presenti nell’area.

👁 Articolo letto 292 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.