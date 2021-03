Gioiosa Marea – Arredo Urbano, la proposta della Pro Loco

La Pro loco Gioiosa Marea ha presentato al commissario comunale, un piano di piccole opere per l’abbellimento cittadino. I primi interventi proposti, del tutto autofinanziati ed in collaborazione con artisti locali, riguardano due affreschi, uno al centro del paese e l’ altro nei pressi di una discesa a mare.

Le opere, avranno come tema la sicilianità , con un contenuto ricco di colori auspicio per una speranza di ritrovata vivacità . Spetta adesso alla dottoressa Ficano, attuale commissario cittadino, autorizzare la messa in opera delle stesse.

Pro loco Gioiosa Marea