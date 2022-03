Gioiosa Marea – Approvate in Giunta le linee guida del Piano Strategico Comunale

Pensare, elaborare, realizzare la Gioiosa Marea del domani, offrendo una visione complessiva che favorisca la crescita sociale ed economica: è l’obiettivo che si pone l’Amministrazione Comunale con l’approvazione in Giunta delle linee guida per la redazione del piano strategico comunale. Si tratta di uno strumento moderno e necessario di pianificazione e programmazione che individui percorsi, obiettivi e strategie volti ad orientare lo sviluppo della città e migliorare la qualità della vita della comunità gioiosana. “Ma per raggiungere questo obiettivo – ha affermato il sindaco Giusi La Galia – non è sufficiente l’azione della sola Amministrazione Comunale. E’ necessario l’impegno attivo dell’intera collettività , attraverso un processo di partecipazione, discussione e ascolto perché tutti dobbiamo essere coinvolti nelle scelte che riguardano il futuro di Gioiosa Marea”.

Il piano ha come base il Documento Strategico “Gioiosa Marea: la città di domani” che rappresenta la struttura fondamentale su cui definire una prospettiva di medio – lungo periodo che attraverso Linee Strategiche riesca a raggiungere l’obiettivo di crescita e di miglioramento della qualità della vita, sociale, economica, ambientale, della comunità di Gioiosa Marea. Questo documento si articola in tre linee strategiche in cui confluiscono interventi progettuali e azioni: Gioiosa Marea “Terrazza sul Mediterraneo”, per far tornare Gioiosa al centro delle politiche turistiche regionali; Gioiosa territorio snodo tra mari e monti, per rispondere alle carenze di mobilità e migliorare la connessione tra i luoghi; Gioiosa nuova centralità economica – produttiva autosostenibile, con l’obiettivo di attivare reti produttive che potenzino le realtà economiche locali.

“Si tratta di un progetto articolato fortemente voluto dall’Amministrazione e dal Consiglio Comunale – afferma ancora il Sindaco La Galia. I punti principali sono rappresentati dalla condivisione delle scelte e dalla partecipazione polare. Invitiamo la comunità gioiosana a prendere in considerazione un disegno di futuro del centro urbano e di tutto il territorio comunale. Siamo chiamati a pensare il futuro insieme, come comunità , analizzando la nostra realtà , i nostri punti di forza e di debolezza, guardando alle risorse e alle potenzialità come una opportunità da concretizzare”.

Il prossimo passaggio sarà la realizzazione di un forum pubblico per presentare alla cittadinanza il Piano Strategico di Gioiosa Marea come patto e alleanza tra cittadini e istituzioni. Seguiranno incontri con operatori commerciali, artigiani, imprese, professionisti e con tutte le istituzioni interessate prima di giungere all’approvazione definitiva del piano strategico.