Gioiosa Marea, alla prima tornata utile, è chiamata a votare

La cittadina è chiamata a votare nel mentre si trova in una situazione particolare sotto il profilo sociale e disastrosa dal punto di vista economico così come è stato certificato dal bilancio consuntivo stilato ed approvato dal commissario entrato in carica. Il Partito Democratico è chiamato a dare un contributo nella sua totalità .

Non si possono accettare posizioni differenti le une dalle altre in questa condizione economica molto grave. Diventa quindi necessario un confronto per una ricerca corale, al suo interno, di soluzioni da allargare a quelle forze che hanno a cuore il futuro di Gioiosa offrendo delle prospettive che sappiano infondere fiducia e credibilità . In nome di ciò, dobbiamo essere promotori di un dialogo libero e senza veti, trasparente e che coinvolga imprenditori, commercianti, artigiani e che sappia, poi, fare una sintesi affinché tutti i ceti produttivi possano sentirsi partecipi nel governare il Paese: azione oggi precaria e difficile come non mai.

Un percorso tortuoso che metterà a dura prova la prossima amministrazione che , qualunque essa sia, porterà con sé sia un remoto fardello dal peso ufficiale di € – 10.084.822,91 sia la responsabilità di tutte le decisioni per estinguerlo. Oggi il Consiglio Comunale deve pronunciarsi e far conoscere ai cittadini quale percorso si vuole intraprendere. E’ controproducente tacere perché le decisioni vanno comunque prese e i cittadini silenti rischiano di subire passivamente tutte le decisioni che verranno , loro malgrado, prese. Prendere all’unanimità consapevolezza di questa dura verità , avere il coraggio di pronunciarsi è il primo passo per iniziare a pianificare strategie di intervento che ci permetteranno di intraprendere la risalita e far sperare di lasciare ai nostri figli una Gioiosa più florida di quella attuale.

Riteniamo necessario:

1) analizzare le cause del forte deficit;

2) fare le scelte su come uscirne affinché , dati i sacrifici che verranno richiesti ai cittadini, siano mirate al risanamento effettivo;

3) spingere i vari livelli amministrativi affinché assumano decisioni utili per trovare soluzioni che gravino il meno possibile sulle spalle dei cittadini ;

4) lavorare affinché alle elezioni si possano creare alleanze con un coinvolgimento corale e responsabile della comunità , nelle varie espressioni.

La situazione disastrosa porta con sé difficoltà economiche, commerciali, imprenditoriali, turistiche rilevanti e chi governa non può lasciare nella disillusione, nello sconforto e nell’abbandono coloro i quali vivono di queste attività . Il silenzio assordante di questi giorni è preoccupante , a favore della mancanza di trasparenza, mentre le discussioni sono limitate all’interno di cerchie circoscritte che celano una sola verità : il disavanzo peserà , indiscutibilmente, sulle spalle dei cittadini. Davanti ad un’ analisi della condizione di Gioiosa, il PD si pone come promotore di dialogo, di confronto, di partecipazione , di coinvolgimento ; si pone come organo capace di fare rete con i diversi attori sociali e di farlo senza reminiscenze affinché possa venire fuori un nuovo protagonismo sociale e programmatico, parte integrante del destino di Gioiosa Marea.

Il vicesegretario del PD circolo di Gioiosa Marea

Dott.ssa D’Agati Antonina