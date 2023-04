Gioiosa Marea, al via i lavori per la riqualificazione della passeggiata del Canapè

Sono stati avviati i lavori di riqualificazione della passeggiata lato mare dell’area del Canap√®, a Gioiosa Marea. L’intervento, del valore di 431mila euro, verr√† eseguito dalla ditta Geos S.r.l. di Patti, che si √® aggiudicata la gara tramite la piattaforma ASMECOMM, attraverso il sistema della procedura negoziata, ai quali vanno aggiunti gli oneri di sicurezza.

L’obiettivo dei lavori √® la riqualificazione della pavimentazione, delle panchine, delle ringhiere e di tutti gli elementi di arredo urbano presenti nella passeggiata del Canap√®. Il Sindaco di Gioiosa Marea, Giusi La Galia, ha commentato che questa opera di riqualificazione rappresenta un esempio di continuit√† amministrativa, poich√© il finanziamento per oltre 670mila euro era stato ottenuto nel 2016 dall‚ÄôAmministrazione del Sindaco Eduardo Spinella per poi essere ripreso dall’Amministrazione Span√≤.

La passeggiata del Canap√® rappresenta un importante luogo di ritrovo per i cittadini di Gioiosa Marea e un’attrazione turistica per i visitatori. Il Sindaco La Galia ha sottolineato l’importanza di valorizzare al meglio questo salotto a cielo aperto della citt√†, che offre una vista spettacolare sulla costa e sul mare.

L’intervento di riqualificazione della passeggiata del Canap√® rientra in una pi√Ļ ampia progettualit√† di riqualificazione delle aree pubbliche di Gioiosa Marea, con l’obiettivo di rendere la citt√† sempre pi√Ļ vivibile e accogliente.

Gli interventi di riqualificazione urbana non solo migliorano l’estetica e la fruibilit√† dei luoghi pubblici, ma rappresentano anche un’opportunit√† di sviluppo turistico ed economico per il territorio. La riqualificazione della passeggiata del Canap√® rappresenta un importante passo avanti per la valorizzazione della citt√† di Gioiosa Marea.

