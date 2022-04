Gioiosa Marea – 29 aprile 2022 si riunirà il Consiglio Comunale

Amministrazione Comunale Gioiosa Marea

SI COMUNICA

che il giorno 29.04.2022 alle ore 15:00 il Consiglio Comunale si riunirà nell’Auditorium Comunale sito in Via Pirandello n. 9 del Centro Urbano per trattare i seguenti argomenti:

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

Approvazione piano economico finanziario della TARI annualità 2022-2025.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

“SI COMUNICA CHE, IN CONFORMITA’ ALLE NORME SULL’EMERGENZA COVID-19, SI POTRA’ PARTECIPARE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON L’USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (MASCHERINE) NEL RISPETTO DELLE MISURE DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE.”Â

Il presidente del Consiglio

Dr. Gabriele Buttò

