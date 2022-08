Gioiosa Marea – 23 agosto 2022 si riunirà il Consiglio Comunale

Amministrazione Comunale Gioiosa Marea

SI COMUNICA

che il giorno 23.08.2022 alle ore 10:00 il Consiglio Comunale si riunirà nell’Auditorium Comunale sito in Via Pirandello n. 9 del Centro Urbano per trattare i seguenti argomenti:

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

Approvazione DUP 2022/2024 e bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e documenti allegati.

Approvazione del piano di azione per l’energia sostenibile ed il clima (PAESC) del Comune di Gioiosa Marea.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Il presidente del Consiglio

Dr. Gabriele Buttò

Â