Gioiosa Marea – 19 luglio 2022 si riunirà il Consiglio Comunale

Amministrazione Comunale Gioiosa Marea

SI COMUNICA

che il giorno 19.07.2022 alle ore 17:00 il Consiglio Comunale si riunirà nell’Auditorium Comunale sito in Via Pirandello n. 9 del Centro Urbano per trattare i seguenti argomenti:

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

Approvazione Rendiconto della Gestione Esercizio Finanziario 2021 e relativi allegati.

Art. 175, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. Ratifica della variazione di Bilancio adottata dalla giunta municipale n. 51 del 09/05/2022.

Art. 175, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. Ratifica della variazione di Bilancio adottata dalla giunta municipale n. 53 del 09/05/2022.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Il presidente del Consiglio

Dr. Gabriele Buttò

