Giochi di Scienze 2026, riconoscimento a studenti siciliani

Si è tenuta nei locali dell’Istituto Comprensivo “San Francesco di Paola” di Messina la cerimonia dedicata agli studenti siciliani distintisi ai Giochi di Scienze Sperimentali 2026, manifestazione nazionale svoltasi quest’anno a Modena. Tra gli studenti premiati figura Alysea Fallo, risultata tra i tre soli partecipanti provenienti dalla Sicilia ad aver ottenuto l’accesso alla fase finale nazionale della competizione.

Alla cerimonia hanno preso parte i rappresentanti dell’ANISN, l’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali. Presenti la presidente prof.ssa Mimma Lucchesi, il vicepresidente Nino Rindone e le referenti territoriali per la Sicilia orientale e occidentale, Maria Portanome e Mimma Nasello.

Ad accogliere gli ospiti è stata la dirigente scolastica dell’IC “San Francesco di Paola”, prof.ssa Maria Cristina Costanzo. Per l’Istituto “Anna Rita Sidoti”, diretto dalla dirigente prof.ssa Maria La Rosa, erano presenti la referente prof.ssa Marzia Rita Mancuso e la docente prof.ssa Ilenia Lionello.

Il risultato ottenuto da Alysea Sidoti si inserisce nel quadro delle attività dedicate alla promozione delle discipline scientifiche nelle scuole siciliane. La partecipazione degli studenti alla competizione nazionale rappresenta un riconoscimento per il lavoro svolto dagli istituti scolastici e dal personale docente impegnato nella formazione scientifica.

La manifestazione ha inoltre evidenziato il ruolo delle istituzioni scolastiche e delle associazioni del settore nella valorizzazione delle competenze degli studenti nell’ambito delle scienze sperimentali.

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