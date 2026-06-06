Giardini Naxos, 25enne muore in moto sulla Strada Statale 114

Un incidente mortale si è verificato nella notte lungo la strada statale 114, nel territorio di Giardini Naxos, dove un giovane motociclista ha perso la vita. Il sinistro è avvenuto intorno all’1.30 al chilometro 51,500 dell’arteria che collega la zona ionica messinese alla provincia di Catania.

La vittima è Maxim Ghitiu, 25 anni, cittadino moldavo residente a Giardini Naxos. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, il giovane stava percorrendo la statale in direzione Catania a bordo della propria moto, presumibilmente mentre faceva ritorno dal luogo di lavoro a Taormina.

Per cause ancora in fase di accertamento, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo andando a impattare violentemente contro il muro situato sul margine destro della carreggiata. L’urto si è rivelato fatale e il decesso sarebbe avvenuto immediatamente.

Nell’episodio risulta coinvolto anche un altro giovane, di nazionalità straniera, che si trovava sulla stessa strada a bordo di un monopattino. Gli accertamenti in corso dovranno chiarire con precisione la sua posizione al momento dell’incidente e l’eventuale ruolo nella dinamica dei fatti. Il ragazzo è stato soccorso e trasferito in ambulanza al Policlinico di Messina; le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Taormina, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire quanto accaduto. I militari hanno inoltre disposto il sequestro della salma del giovane deceduto e dei mezzi coinvolti, nell’ambito delle indagini avviate per accertare le responsabilità e definire l’esatta dinamica del sinistro.

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