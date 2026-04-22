Giancarlo Giannini ospite d’onore al Marefestival Premio Troisi

Sarà Giancarlo Giannini l’ospite principale della quindicesima edizione del Marefestival Premio Troisi, manifestazione dedicata alla memoria di Massimo Troisi. L’evento si svolgerà dal 12 al 14 giugno nell’isola di Salina, coinvolgendo i Comuni di Santa Marina Salina e Malfa.

L’annuncio della partecipazione dell’attore è stato diffuso dal direttore artistico Massimiliano Cavaleri, che ha sottolineato il rilievo della presenza di una figura centrale del cinema italiano e internazionale. Nel corso della sua carriera, Giannini ha interpretato una vasta gamma di ruoli, spaziando tra generi e registri diversi, consolidando una lunga attività sia sul grande schermo sia nel doppiaggio.

Con oltre 150 film all’attivo in sei decenni di attività, l’attore ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui candidature e premi nazionali e internazionali. Il suo percorso comprende anche collaborazioni con registi di rilievo, tra cui Lina Wertmüller, oltre alla partecipazione a produzioni internazionali e al lavoro come voce italiana di attori hollywoodiani.

La manifestazione vedrà ancora una volta la partecipazione di Maria Grazia Cucinotta nel ruolo di madrina. L’attrice fu protagonista, insieme a Troisi, del film Il Postino, girato tra Salina e Procida, pellicola che ottenne cinque candidature agli Oscar e un premio per la colonna sonora.

Il programma sarà anticipato da una conferenza stampa a Palermo, presso il Palazzo dei Normanni, sede dell’Ars, e da un evento inaugurale previsto nel porto turistico di Marina di Salina.

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