Germanà, Ponte sullo Stretto e ferrovie mantengono finanziamenti

Il senatore Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia, ha replicato alle critiche di alcune forze politiche contrarie al governo nazionale riguardo alle infrastrutture siciliane, in particolare al Ponte sullo Stretto e alla linea ferroviaria ad Alta capacità Palermo-Catania.

Germanà ha definito “ingannevole” la narrazione che parla di presunti tagli o di opere finanziate a scapito degli enti locali. “È stato ribadito sia da Rfi che dal ministro Salvini che nessuna opera è stata definanziata”, ha precisato, sottolineando che il budget del Pnrr è stato addirittura incrementato di 340 milioni di euro per la realizzazione della ferrovia.

Inoltre, ha evidenziato che il Ministero delle Infrastrutture ha confermato l’erogazione di fondi per la manutenzione stradale delle province anche per il 2025, a condizione che gli enti dimostrino di essere in grado di utilizzarli.

Germanà ha ricordato l’impegno della Lega nel promuovere il ritorno all’elezione diretta degli organi provinciali, sottolineando la distinzione tra le linee di finanziamento per il Ponte sullo Stretto e quelle destinate ad altre opere ferroviarie e stradali.

Il senatore ha precisato che la rimodulazione di alcuni tratti della linea ferroviaria Palermo-Catania è dovuta alle scadenze del Pnrr, ma ha aggiunto che la tratta Catenanuova-Dittaino sarà finanziata con risorse diverse da quelle del Next Generation EU. Concludendo, Germanà ha assicurato che il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria verrà realizzato e che l’Alta capacità ferroviaria sarà completata entro pochi anni.

