Gela, sequestrati 400 capi contraffatti al mercato settimanale

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta hanno portato a termine un’operazione mirata al contrasto della vendita di capi di abbigliamento contraffatti e non conformi alle normative di sicurezza, procedendo al sequestro di oltre 400 articoli. L’attività, condotta dal Gruppo di Gela, rientra in un piano di intervento finalizzato alla salvaguardia del mercato e alla tutela dei consumatori.

Durante i controlli svolti nel mercato settimanale di Gela, le Fiamme Gialle hanno sottoposto a verifica diversi venditori ambulanti presenti nelle aree cittadine. Le ispezioni hanno portato al rinvenimento di numerosi capi riportanti marchi falsificati di note aziende del settore, tra cui Adidas, Trapstar, Calvin Klein, Emporio Armani, Blauer, Lacoste, Gucci, Ralph Lauren, Moncler, Moschino, Prada, Versace e Dsquared.

Il soggetto individuato come responsabile della detenzione e messa in vendita di tale merce è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria con l’accusa di ricettazione e di commercio di prodotti con marchi contraffatti.

La Guardia di Finanza ha precisato che, fino a sentenza definitiva, nei confronti dell’indagato vige la presunzione di innocenza. Contestualmente, sono in corso ulteriori accertamenti volti a ricostruire i canali di approvvigionamento della merce e a verificare eventuali violazioni delle norme poste a garanzia della salute pubblica.

