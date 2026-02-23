Gela, schianto sul lungomare Federico II di Svevia: feriti due giovani

Un incidente stradale si è verificato nella notte tra sabato e domenica sul lungomare Federico II di Svevia a Gela, dove una Ferrari è finita contro il parapetto che delimita il tratto costiero, causando il danneggiamento della struttura.

All’interno del veicolo si trovavano due giovani che, a seguito dell’impatto, hanno riportato ferite. La violenza dello scontro ha provocato la completa distruzione di una parte del parapetto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai due occupanti e li hanno trasferiti all’ospedale Vittorio Emanuele per gli accertamenti e le cure necessarie. Secondo quanto emerso, le loro condizioni non destano preoccupazione.

Le autorità competenti hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità legate allo schianto. Sono in corso verifiche per ricostruire le circostanze che hanno portato il veicolo a impattare contro la barriera di protezione lungo il tratto panoramico del litorale.

👁 Articolo letto 516 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.