Gela, 39enne tenta di accoltellare la moglie e simula incidente, arrestato

Avrebbe tentato di colpire la moglie con un coltello al termine di una lite domestica, cercando successivamente di attribuire le ferite a un presunto incidente avvenuto in casa. Con questa accusa un uomo di 39 anni è stato arrestato a Gela dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta della Procura, che gli contesta il reato di maltrattamenti in famiglia. L’indagato si trovava già agli arresti domiciliari per un’altra vicenda giudiziaria.

L’intervento dei militari dell’Arma è scattato a seguito della segnalazione di un presunto accoltellamento avvenuto tra le mura domestiche. In un primo momento i coniugi avrebbero riferito che le lesioni erano riconducibili a un incidente domestico, ma alcune incongruenze nel racconto hanno spinto gli investigatori a effettuare ulteriori accertamenti.

Il sopralluogo nell’abitazione della coppia, secondo quanto riferito dalla Procura di Gela, avrebbe evidenziato elementi incompatibili con la versione fornita: diffuse tracce ematiche, segni evidenti di colluttazione e locali in disordine. Gli accertamenti avrebbero quindi portato a delineare un quadro diverso da quello inizialmente prospettato.

La donna, una volta allontanata dal marito e posta in condizioni di sicurezza, avrebbe raccontato agli inquirenti di essere vittima di ripetute violenze fisiche e psicologiche, che si sarebbero protratte a partire dal 2023. Successivamente ha formalizzato la denuncia.

La vittima è stata trasferita, insieme ai figli minorenni, in una struttura protetta. Il trentanovenne, invece, è stato condotto in carcere, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

👁 Articolo letto 244 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.