Gasparri si dimette, Craxi alla guida degli azzurri a Palazzo Madama

Cambio alla guida del gruppo di Forza Italia al Senato, dove Maurizio Gasparri lascia l’incarico di capogruppo a Stefania Craxi. L’avvicendamento è stato formalizzato nel corso di una breve assemblea del gruppo parlamentare, conclusa con un consenso unanime. La decisione, definita dai diretti interessati come un passaggio fisiologico già pianificato, viene ricondotta solo in parte agli esiti del recente referendum sulla giustizia.

Il segretario nazionale Antonio Tajani ha sottolineato come il cambiamento rappresenti un segnale di vitalità interna, evidenziando la volontà del partito di mantenere un confronto aperto con l’elettorato nel solco della tradizione politica riconducibile a Silvio Berlusconi. Tuttavia, secondo ricostruzioni interne, la sostituzione si inserirebbe anche in una strategia più ampia di rinnovamento della classe dirigente, sostenuta da ambienti vicini alla famiglia Berlusconi.

A determinare l’uscita di Gasparri avrebbe contribuito anche una presa di posizione di una parte consistente dei senatori azzurri. Quattordici componenti del gruppo, tra cui Paolo Zangrillo ed Elisabetta Casellati, avrebbero sottoscritto un documento in cui si sollecitava un cambio alla guida per favorire l’unità interna. Tra i firmatari figurerebbe anche Claudio Lotito.

Nel dibattito interno sarebbero emerse divergenze anche sulle strategie di rilancio del partito, in particolare sull’ipotesi di rilanciare l’organizzazione attraverso congressi territoriali, proposta che ha incontrato resistenze da parte di alcuni esponenti.

Dopo l’elezione, Craxi ha escluso l’esistenza di divisioni, dichiarando: «Gasparri ha rassegnato le sue dimissioni e il gruppo mi ha eletto». Ha quindi definito l’incarico «logorante», sottolineando la necessità di equilibrio tra esperienza e rinnovamento.

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