Garden Therapy – Si parte con il nuovo laboratorio a distanza dell’associazione “Semplice…MENTE Insieme Odv”

Con lā€™arrivo della primavera ormai alle porte, nonostante ancora non si possano condividere dei bei momenti di convivialitĆ tutti insieme, per restare uniti anche da lontano, dopo il successo del laboratorio di Cooking Therapy, lā€™Associazione Sempliceā€¦MENTE Insieme, in collaborazione con la Grande Famiglia Onlus e Alzheimer caffĆØ Palermo, propongono con nuovo laboratorio a distanza la ā€œGarden Therapyā€ che porta con sĆ© tanti benefici, primi fra tutti la riduzione dello stress e degli stati dā€™ansia, una dolce terapia pronta a dare slancio e vigore alla salute e al benessere interiore.

Anche per questo laboratorio verranno coinvolti i nonni dellā€™Associazione, sempre pronti ed entusiasti ad ogni iniziativa pensata appositamente per loro.

Cosā€™ĆØ la Garden Therapy

Altro non ĆØ che il prendersi cura del proprio spazio verde o semplicemente passarvi alcune ore. Nota anche comeĀ Horticultural Therapy, la Garden Therapy ĆØ diventata negli anni sempre piĆ¹ credibile, avendo in molti confermato i suoi effetti positivi su coloro che la praticano, perchĆ© in grado di contribuire a:

migliorare la propria autostima

combattere la depressione

migliorare le abilitĆ motorie

stimolare la capacitĆ di risoluzione dei problemi

E non solo: la cura del giardinoĀ stimola la capacitĆ di prendersi cura di una cosa che cresceĀ e la soddisfazione di vedere sbocciare un fiore coltivato con le proprie mani, solleva lā€™umore, stimola la gioia ed accresce la stima di sĆ©.

Per questo laboratorio avremo uno sponsor ufficiale ā€œTempo Verdeā€ di Gliaca di Piraino, che ha deciso di donare alle nostre amiche dellā€™Associazione Sempliceā€¦MENTE Insieme Odv, tutto lā€™occorrente per poter praticare la Garden Therapy.

Buona fioritura a tutti.

Marisa Briguglio

Presidente associazione “Sempliceā€¦MENTE Insieme Odv”