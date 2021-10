GAL Nebrodi Plus – Stati Generali della Nocciola Siciliana

Gli Stati Generali della Nocciola Siciliana, tenutisi lo scorso 9 ottobre a Sinagra ed Ucria, hanno impegnato il GAL Nebrodi Plus per il raggiungimento nel breve termine di importanti obiettivi:Â

– la redazione di una scheda di progetto finalizzata alla promozione del turismo esperienziale e relazionale, adottando un innovativo disciplinare di prodotto denominato “storytelling experience” che prevede la formazione di figure professionali di operatore del turismo esperienziale; la realizzazione di un “club di prodotto” da promuovere sui circuiti nazionali ed internazionali. Tutto ciò a valere sui fondi in transizione, in applicazione del Regolamento UE 2020/2020 del 23 dicembre 2021;Â

– l’insediamento degli Stati Generali della Nocciola Siciliana finalizzato alla redazione di una proposta di Piano Corilicolo Siciliano, in coerenza ed ottemperanza di quanto già  previsto nell’accordo di filiera promosso dall’Assessorato regionale all’Agricoltura, da presentare al tavolo corilicolo nazionale che prossimamente licenzierà il documento contente il nuovo Piano Corilicolo Nazionale;Â

Il GAL Nebrodi Plus metterà al servizio del territorio e, quindi degli Stati Generali della Nocciola Siciliana e più complessivamente della filiera corilicola siciliana, i propri tecnici per strutturare la proposta di un Piano Corilicolo Siciliano secondo gli schemi adottati dal MIPAAF per un armonico contributo alla redazione del più omnicomprensivo piano nazionale.

