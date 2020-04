Piena solidarietà della Cisl di Messina, attraverso il suo segretario generale Antonino Alibrandi, all’Associazione donHaus ed alla sua presidente Cristina Rossitto per l’ignobile furto di generi alimentari avvenuto nella notte.

«È sconcertante – afferma Alibrandi – come ci sia gente che non si fermi nemmeno di fronte a chi sta soffrendo. È un gesto che riteniamo estremamente preoccupante perché non vorremmo fosse un campanello d’allarme di un malessere sempre più crescente in questo momento di difficoltà per tanti cittadini. A Messina c’è tanto disagio sociale ma spesso, pur di conservare quel minimo di dignità , le persone fanno fatica a manifestarlo e, quindi, a chiedere aiuto alle Istituzioni competenti. L’invito, in questo momento, è stringerci tutti insieme come comunità per superare questa emergenza e ripartire come collettività , programmando le azioni da porre in essere dopo l’emergenza sanitaria del Coronavirus».

La Cisl di Messina, per quanto di sia competenza e possibilità , intende supportare tutte le azioni volte a supportare la popolazione. «Lo stiamo già facendo – spiega Alibrandi – per i lavoratori ed i pensionati che ci chiedono supporto.