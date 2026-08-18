Furto al Museo di Messina, Musolino attacca Schifani sulla sicurezza

Il furto avvenuto al Museo Regionale di Messina riporta al centro del confronto politico il tema della sicurezza nei luoghi della cultura siciliani. La senatrice Dafne Musolino, vicecapogruppo al Senato di Italia Viva – Casa Riformista, interviene sulla vicenda chiamando in causa direttamente il presidente della Regione Renato Schifani e l’assessore regionale Francesco Paolo Scarpinato.

Secondo Musolino, quanto accaduto a Messina sarebbe espressione di una criticità più ampia che interesserebbe i 130 musei, gallerie e siti archeologici censiti nella banca dati regionale. «Il problema della sicurezza non riguarda soltanto le scelte personali, che denotano incuria e una colpevole sottovalutazione dei rischi, ma è strutturale», afferma la senatrice.

Musolino sostiene che la Regione avrebbe dovuto procedere a una ricognizione del personale impiegato nei siti culturali, avviando concorsi per archeologi, storici dell’arte, custodi, addetti alla vigilanza e personale tecnico-amministrativo. Nel suo intervento richiama inoltre la necessità di qualificare il personale ex ASU già stabilizzato e critica il ricorso alle assunzioni attraverso la società partecipata SAS.

La parlamentare evidenzia anche il mancato aggiornamento della Carta del rischio dei Beni Culturali in Sicilia, risalente al 2001, mentre il Manuale dei musei della Regione, contenente i requisiti minimi di sicurezza, è fermo al 2021.

«Non c’è quindi un “caso Messina”, ma un’emergenza», dichiara Musolino, che chiede le dimissioni di Scarpinato e Schifani. Al presidente della Regione domanda inoltre di riferire sulla destinazione degli oltre 314 milioni di euro che, secondo quanto indicato dalla senatrice, sarebbero stati spesi per i beni culturali dall’insediamento dell’attuale governo regionale.

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