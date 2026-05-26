Furti nel comprensorio nebroideo, recuperata refurtiva per 40mila euro

Operazione congiunta delle forze dell’ordine nel comprensorio di Sant’Agata di Militello, dove nella giornata di ieri sono state eseguite perquisizioni domiciliari e locali nei confronti di cinque persone ritenute gravemente indiziate di coinvolgimento in una serie di episodi criminosi verificatisi nelle ultime settimane tra Sant’Agata di Militello, Acquedolci e San Fratello. Gli indagati sono stati deferiti per le ipotesi di reato di furto e ricettazione.

L’attività investigativa è stata condotta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sant’Agata di Militello e dalla Compagnia Carabinieri locale, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Patti, a seguito di numerosi furti che avevano interessato strutture pubbliche e private, tra cui due scuole, un centro per l’impiego, un esercizio di somministrazione e altre attività commerciali del territorio.

Le indagini si sono sviluppate attraverso l’analisi delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle aree interessate, il confronto degli elementi raccolti, l’esame degli indumenti riconducibili ai presunti autori e il reperimento di impronte nei luoghi colpiti.

Le successive perquisizioni avrebbero confermato il quadro investigativo delineato. All’interno delle abitazioni sarebbero stati trovati e sequestrati capi d’abbigliamento ritenuti compatibili con quelli utilizzati durante i furti, strumenti idonei allo scasso e numerosi beni sottratti, tra cui tagliandi “Gratta e Vinci” e dispositivi informatici destinati alla didattica, per un valore stimato di circa 40 mila euro.

Tra i risultati dell’operazione figura il recupero di gran parte della refurtiva sottratta al Liceo Classico di Sant’Agata di Militello. Nel corso dell’attività investigativa è inoltre emerso che per alcuni episodi sarebbe stato impiegato uno scooter rubato, recuperato nei giorni successivi.

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