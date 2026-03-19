Furti di energia a Catania, 100 allacci abusivi denunciati dalla Polizia

Un’operazione mirata al contrasto dei prelievi illeciti di energia elettrica è stata condotta dalla Polizia di Stato in diversi quartieri di Catania, tra cui San Cristoforo, Librino e San Giovanni Galermo. L’intervento ha coinvolto gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, affiancati dal Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, impegnati a garantire la sicurezza durante le verifiche tecniche effettuate dal personale della società di distribuzione.

I controlli hanno riguardato abitazioni private e piccoli esercizi commerciali, dove sono emerse anomalie nei consumi. In più casi è stata accertata la manomissione dei contatori, finalizzata a ottenere energia senza costi. Sono stati inoltre individuati collegamenti abusivi alla rete elettrica, realizzati con materiali non idonei, con conseguenti rischi per la sicurezza, tra cui la possibilità di incendi e cortocircuiti.

I tecnici hanno proceduto all’immediata sospensione delle forniture irregolari, eliminando situazioni di pericolo e ripristinando condizioni di sicurezza. Le verifiche hanno consentito anche di stabilire la durata dei prelievi illegali: in alcune abitazioni l’utilizzo non autorizzato di energia si protraeva da oltre quattro anni, con un danno economico stimato in centinaia di migliaia di euro.

A seguito degli accertamenti, circa cento utenti, titolari delle utenze irregolari, sono stati identificati e denunciati all’Autorità giudiziaria per furto aggravato di energia elettrica. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Ulteriori controlli analoghi sono già programmati in altri quartieri cittadini.

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