Furti a Sant’Agata di Militello, tre arresti della Polizia di Stato

Tre persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato a Sant’Agata di Militello con l’accusa di furto aggravato in concorso. Si tratta di due fratelli di 18 e 21 anni e di un uomo di 39 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia.

L’operazione è il risultato di un’attività investigativa avviata nelle scorse settimane dal Commissariato di Sant’Agata di Militello a seguito di numerosi episodi di furto, sia tentati che portati a termine, che avevano destato preoccupazione tra i residenti. Nel corso delle indagini erano state effettuate diverse perquisizioni domiciliari che avevano consentito agli agenti di rinvenire e recuperare gran parte della merce sottratta, trovata in immobili riconducibili agli stessi soggetti successivamente arrestati.

Poiché gli episodi predatori continuavano a verificarsi, la Polizia ha intensificato i controlli attraverso specifici servizi investigativi nelle ore serali e notturne. L’attività ha avuto un esito nella notte tra il 3 e il 4 giugno, quando intorno alle 23 è arrivata alla Sala Operativa una segnalazione relativa a un furto in corso presso un esercizio commerciale destinato alla vendita al dettaglio.

Gli investigatori hanno individuato rapidamente i presunti responsabili mentre si allontanavano dal luogo del furto e hanno avviato un inseguimento. Una volta raggiunto il mezzo utilizzato per la fuga, gli agenti hanno eseguito una perquisizione recuperando due registratori di cassa appena sottratti. All’interno del veicolo sono stati inoltre trovati un attrezzo utilizzabile per lo scasso e diversi capi di abbigliamento ritenuti funzionali al travisamento.

Completati gli adempimenti di legge, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Patti, i tre arrestati sono stati trasferiti nella Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto in attesa della convalida dell’arresto. Il veicolo impiegato per la fuga è stato sequestrato amministrativamente in vista della confisca.

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