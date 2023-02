Furgone incastrato sotto ponte del cavalcavia a Vittoria

Un insolito incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo per Acate, nella strada statale 115, nel tratto comunale di Vittoria. Un furgone per il trasporto di merci alimentari si è trovato incastrato verticalmente sotto il ponte del cavalcavia, dando luogo ad una scena piuttosto curiosa che ha fatto il giro del web.

Nonostante la foto possa far pensare ad un incredibile impennata del veicolo, la realt√† √® differente: il furgone era infatti trasportato su un carro attrezzi che non ha calcolato l’altezza del ponte. La cabina del mezzo trasportato si √® quindi incastrata tra i piloni di sostegno, facendo cadere l’autocarro in verticale.

Per rimuovere il furgone sono intervenuti sul posto i vigili urbani ed i vigili del fuoco. Non ci sono state conseguenze gravi, sebbene l’episodio abbia causato disagi e ritardi nel traffico della zona.

